Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Crecer con la ayuda de Europa

Editorial

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:28

La Comisión Europea transfirió ayer 43.000 millones a cinco de sus Estados miembros, entre ellos España, que recibió 23.100 millones en lo que ... constituye el mayor desembolso para nuestro país hasta la fecha en el marco del Plan de Recuperación puesto en marcha para afrontar las consecuencias de la pandemia. Esta inyección recuerda la importancia de los Fondos Next Generation para sustentar la actividad económica y el empleo. Por eso es fundamental en lo sucesivo evitar sobresaltos como el ocurrido hace un mes, cuando Bruselas bloqueó una partida de 1.100 millones por incumplimiento de las reformas que el Gobierno se comprometió a afrontar para corresponder a estos recursos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no consigue reducir la temporalidad en la Administración pública, que se mantiene en el 30%, muy lejos todavía del 8% ambicionado. Y su debilidad parlamentaria le impide llevar adelanta la impopular subida del diésel. Los ámbitos a los que se destinará el último pago comunitario –transporte ferroviario de cercanías, energías renovables, entre otros– subrayan su necesidad para sostener alzas del 0,7% del PIB como la del primer semestre del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  4. 4

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  5. 5

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  6. 6

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  7. 7 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  8. 8

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  9. 9 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura
  10. 10

    Herido un bombero al caer desde tres metros de altura cuando intentaba apagar un fuego en Guadix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Crecer con la ayuda de Europa