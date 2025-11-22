Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sin conductores de transportes

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:07

El transporte por carretera se encuentra en vacas flacas. Por un lado, se calcula que en España faltan 30.000 camioneros para hacer frente a ... la demanda actual, lo cual amenaza la viabilidad del transporte de mercancías. Los camioneros asumen trabajos exigentes, jornadas extensas y sueldos bajos. Cada vez son menos los que desean iniciarse en el sector, que ha perdido atractivo en los últimos años a medida que ha envejecido su plantilla. Por su parte, el sector de los conductores de autobús, un medio de transporte colectivo que conecta diariamente más de 8.000 poblaciones, acusa alrededor de 5.000 vacantes. La grave escasez en el transporte por carretera comienza a perjudicar las redes de movilidad y a las personas que dependen de sus servicios. Por el momento, no existe una solución clara a la vista. El Gobierno ha anunciado ayudas públicas de hasta 3.000 euros para mitigar la barrera económica que supone acceder al carnet C (conductores de camión) o D (autobús). Es una medida que puede aliviar el problema en el corto plazo. Sin embargo, la situación revela un problema estructural que requiere medidas de mayor calado. Abordar el asunto desde la raíz será fundamental para garantizar la viabilidad del sector en el futuro.

