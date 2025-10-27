Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Combustible para la motosierra

Editorial

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:20

Comenta

Entre la dolorosa derrota sufrida por Javier Milei en la provincia de Buenos Aires el 8 de septiembre y la incontestable victoria en las legislativas ... parciales en todo el país del domingo media una visita a la Casa Blanca. El mandatario argentino obtuvo un rescate financiero de 40.000 millones que Donald Trump condicionó abiertamente al éxito electoral del libertario. Entendido el mensaje, los votantes dan ahora al líder de La Libertad Avanza la representación que necesitaba para sacudirse los bloqueos del Congreso. Y su capacidad de reducir la inflación, lograr un superávit fiscal y avanzar en la desregulación recibe los parabienes de los inversores internacionales. La contrapartida la padecen los sectores más perjudicados por la austeridad, un descontento visible en la participación –68%– más baja desde que Argentina recuperó la democracia. Con la motosierra llena de combustible, Milei ampliará la base de su Gobierno con fuerzas centristas para avanzar por la senda marcada por EE UU y el FMI. Trump se apresura a recordarle lo mucho que le debe y Axel Kicillof, la cabeza visible del peronismo en horas bajas, le advierte de que Washington «no actúa por beneficencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  3. 3 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  4. 4 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  5. 5 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  6. 6 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  7. 7 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  8. 8 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  9. 9 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  10. 10 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Combustible para la motosierra