Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un clima destructivo

Las energías renovables ofrecen señales de esperanza para contener el calentamiento en una cumbre de Brasil sin los países más contaminantes

Editorial

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:46

Comenta

La cumbre del clima que se celebra en la ciudad brasileña de Belém se debate entre la frustración de comprobar cómo los gases de efecto ... invernadero crecen sin parar y la esperanza depositada en las energías renovables, la electrificación y la lucha contra el negacionismo para contener su avance. El último informe sobre emisiones confirma que la polución por la combustión fósil sigue al alza y deja en papel mojado los acuerdos de París, de los que se cumplirán diez años en diciembre. El umbral marcado para que el calentamiento global no aumente por encima de 1,5 grados se antoja imposible y las autoridades presentes en Brasil asumen ya la cifra de 2 grados –una previsión que podría superarse a finales de siglo, con los negativos efectos que tendría para el medio ambiente–. En este contexto, el cónclave busca un compromiso para acelerar la transición energética y forzar a los países más contaminantes a desengancharse del petróleo, el gas y el carbón. A la vez, se negocia una financiación suficiente que facilite el cambio de energías a las naciones más pobres, precisamente, prósperas en recursos naturales como el sol y el viento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  4. 4

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  5. 5 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  6. 6

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  7. 7 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  8. 8

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  9. 9 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un clima destructivo