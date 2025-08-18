Bolivia, fin de una era

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lunes, 18 de agosto 2025

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia marca un punto final a casi dos décadas de la izquierda en el poder. Con el ... moderado Rodrigo Paz Pereira (32%) y el conservador Jorge 'Tuto' Quiroga (27%) disputándose la segunda vuelta, el mapa electoral refleja el colapso del socialista MAS, que apenas superó el 3% con Eduardo del Castillo. Este derrumbe no solo evidencia el agotamiento de un ciclo, sino también la urgencia de redefinir el rumbo económico en medio de la peor crisis en cuarenta años: inflación disparada, reservas en mínimos y un abultado déficit fiscal. Mientras Paz plantea un enfoque gradual de apertura y estímulo al crédito, Quiroga impulsa un ajuste más severo, con recortes al gasto. Evo Morales, impedido a postularse, pidió el voto nulo o la abstención, y logró más de un millón de sufragios anulados que busca reservar como futuro capital táctico. La victoria de cualquiera supondrá un giro hacia políticas pro mercado, pero el desafío mayor será garantizar la gobernabilidad en un país polarizado, donde la reducción de subsidios y reformas estructurales podrían detonar las tensiones sociales en las que confía Morales para su regreso.

