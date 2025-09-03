Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un bloque contra Occidente

El líder chino planta cara a EE UU y Europa con un intimidante despliegue militar en Pekín, arropado por Putin y el dictador norcoreano

Editorial

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:16

La fuerza demostrada ayer al mundo por China con un poderoso desfile militar en Pekín, organizado con la excusa de conmemorar la rendición de Japón ... y el final de la Segunda Guerra Mundial, culmina la formación de un nuevo bloque de potencias unidas por su beligerancia contra Occidente. En la práctica, el surgimiento de este eje abre otro foco de tensiones en el agitado escenario internacional, territorio en el que parecía que Donald Trump se había hecho con la patente de la inestabilidad en exclusiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  2. 2

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  3. 3

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  4. 4

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  5. 5

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  6. 6

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  7. 7

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  8. 8

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  9. 9

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  10. 10

    Alhama dispensa una emotiva despedida a su párroco de los últimos 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un bloque contra Occidente