Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Editorial

El bien común de la Fiscalía General

Editorial

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:54

La apertura del inédito juicio oral al fiscal general del Estado, acusado de romper su deber de reserva con la presunta filtración de datos confidenciales ... de un justiciable que es, a la sazón, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha situado a una de las instituciones más relevantes del país ante una coyuntura imposible de manejar sin que la misma se vea seriamente erosionada. A Álvaro García Ortiz le asiste, como no puede ser de otra forma, el legítimo derecho a defenderse y reivindicar la presunción de inocencia. Pero esta prerrogativa, común a cualquier ciudadano, no puede sustraerse al hecho de que García Ortiz es, además de un particular, el máximo responsable de los acusadores públicos del país. Y que está obligado, por tanto, a velar por la entereza de la Fiscalía porque el cargo se debe al bien común de la institución y no al revés. Por ello y pese a su negativa a apartarse de su puesto –una cerrazón avalada interesada e irresponsablemente por el Gobierno que lo nombró–, sigue correspondiendo a García Ortiz la responsabilidad principal de salvaguardar al Ministerio Público en lo posible ante semejante desdoro. Y cabe confiar, también, en que el juicio previsto para noviembre se resuelva con todas las garantías pero a la mayor brevedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  2. 2 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  3. 3 Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen
  4. 4 Apuntan a tres menores «jugando con un mechero» como presuntos autores del incendio de la Fuente de la Bicha
  5. 5

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»
  6. 6 Prisión para el detenido por matar a un hombre y retener a la esposa de la víctima en Huétor Santillán
  7. 7

    María Pérez vuelve a proclamarse campeona del mundo en 35 kilómetros
  8. 8 Al Covirán se le hace largo el partido
  9. 9

    La fiesta en la casa de María Pérez tras su nueva hazaña
  10. 10 Albuñol se emociona con la llegada de su vecino Miguel a Santiago tras caminar 1.200 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El bien común de la Fiscalía General