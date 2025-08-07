Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aranceles a prueba

Editorial

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:55

El paréntesis vacacional obliga a esperar a septiembre para comenzar a comprobar el verdadero efecto de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. Un obsesivo ... proteccionismo que, al igual que su orientación en defensa, trata aún peor a los tradicionales aliados que a los aparentes adversarios, y al que aún le quedan relevantes flecos por resolver. A la entrada en vigor ayer de tarifas mínimas del 10% para setenta países le seguirá, el martes, el teórico cierre de la negociación con China, el hueso más duro de roer para el republicano. El empeño del presidente por dinamitar la globalización encuentra su principal resistencia en vecinos como Canadá y México y en las potencias emergentes. Y señala como más que probables víctimas a economías exportadoras como la española, cuyas empresas deberán diversificar mercados y esforzarse por mimar los propios. Trump traduce sus medidas punitivas para el mundo a riadas de billones para su país. Un triunfalismo en el que chirrían los 800 millones que Ford declara haber perdido en tres meses por los aranceles, pese a que fabrica la mayoría de sus coches en EE UU. Y al que acecha el peligro de que se descontrole la inflación.

