Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Ábalos lo mancha todo

Editorial

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:20

Comenta

La decisión del juez Leopoldo Puente de mantener en libertad a José Luis Ábalos puede dar un leve respiro al exministro de Transportes y al ... Gobierno de Pedro Sánchez, pero la solidez de los indicios de delito que pesan sobre él le mantiene a las puertas de Soto del Real. Aunque haya esquivado la cárcel, el magistrado del Supremo se confiesa sorprendido por la situación parlamentaria de Ábalos: conserva su escaño en el Grupo Mixto después de su expulsión del PSOE, a pesar de la gravedad de las imputaciones. El manejo de grandes cantidades de dinero opaco, las grotescamente llamadas «chistorras» en sus conversaciones con Koldo García, agrava las sospechas de que se haya podido lucrar con mordidas a cambio de contratos públicos, además de cuestionar el control contable de Ferraz. El presidente se puede escudar en haberle apartado de las filas socialistas y defender la «decencia» de las siglas. Pero Ábalos lo mancha todo: el discurso feminista, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el buen gobierno. Cuanto más avanza la UCO y se conoce la profundidad de los tejemanejes, más sonrojante como mínimo resulta que Sánchez delegara su confianza en él y en Santos Cerdán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  4. 4 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  5. 5 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  6. 6 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  7. 7 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  8. 8 Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia»
  9. 9

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina
  10. 10 Auxilian en la feria de Íllora a una mujer que perdió la conciencia y convulsionó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ábalos lo mancha todo