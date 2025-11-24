Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

25-N, un grito por la prevención

La lucha para erradicar la violencia contra las mujeres exige medidas más certeras de control y de educación para atajarla desde la juventud

Editorial

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:48

Comenta

Cada 25-N es una oportunidad para denunciar con más fuerza si cabe una infamia impropia de cualquier sociedad civilizada como la nuestra. El Día ... Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres constituye un espacio de reivindicación y lucha contra el maltrato hacia ellas en cualquiera de sus formas –física, sexual, económica o psicológica–. Es una reclamación de rigor, un compromiso moral que debería concitar amplísimas mayorías sociales durante el resto del año y, lamentablemente, una imperiosa necesidad ante una lacra a la que, de momento, no hemos sido capaces de ponerle freno a pesar de todos los esfuerzos. Un fracaso que nos interpela como colectividad y un acicate para no cejar en el empeño con mayores recursos, prevención y educación. Detrás del imprescindible grito que hoy volverá a recorrer nuestras calles en contra de la violencia, hay personas que han sufrido y que lo siguen haciendo: Juana, de 79 años; María del Pilar, de 60; Silvia, de 38; y Ainhoa, de 19; son algunas de las 38 asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 en el conjunto de España. Son los nombres de la expresión más sangrante del machismo, pero por desgracia no los únicos. Desde 2023 se suman a la dramática lista los 65 menores asesinados por padres o parejas de las madres en una manifestación extrema de violencia hacia la mujer. El doloroso impacto de estas cifras debería ser por sí solo un revulsivo para enarbolar con más ahínco la bandera por la igualdad y la convivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  5. 5 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  6. 6 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  7. 7 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  9. 9 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  10. 10 Estos siete bancos abonan la paga extra de Navidad esta semana: pensionistas afectados y fechas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 25-N, un grito por la prevención