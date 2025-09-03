Échame a mi la culpa

José María Granados Periodista Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:16 Comenta Compartir

Pepe 'El Tomillero' repasa la historia de la música moderna para recordar aquellas canciones que hoy en día siguen inspirando acciones por más tiempo que haya transcurrido desde que se compusieran. Por ejemplo, le viene a la cabeza aquella canción del mexicano José Ángel Espinoza, alias 'Ferrusquilla' que hizo famosa el músico británico Albert Hammond veinte años después de que el compositor y cantante nacido en Choix en 1019 y fallecido en Mazatlán, en 2015 la creara.

«Sabes mejor que nadie que me fallaste… échame a mí la culpa de lo que pasa…», se escribió diez años después de que Allan Roberts y Doris Fisher crearan la canción «Put The Blame On Mame» para la película Gilda, dirigida por Charles Vidor. La composición fue interpretada en playback por Rita Hayworth, con la voz de Anita Ellis en aquella película, conocida por el guatazo que su protagonista masculino, Glenn Ford, propinó a Carmen Cansino -ese nombre era el de la Hayworth- y en la que la canción señalaba que Mame, una figura ficticia que representaba la tendencia de la sociedad a culpar a las mujeres por desastres históricos y ficticios, era responsable de eventos como el Gran Incendio de Chicago, una tormenta de nieve en Nueva York y el terremoto de San Francisco. La canción era toda una crítica humorística a la búsqueda de culpables en lugar de abordar la complejidad de los problemas. ¿Les suena la cosa?

Más recientemente Luis Fonsi y Demi Lovato, también han triunfado con un 'Échame la Culpa' y Vanesa Martín, que el 27 de este mes de septiembre canta en la Plaza de Toros de Almería, destaca con La Culpa, al igual que C. Tangana, Daviles de Novelda y Omar Montes en 2022 lo hicieron con esa otra Culpa o, la de 1989 de Gabinete Caligari 'La culpa fue del cha-cha-cha' dedicada a una mujer de Barcelona de apellido Brunet, después de una noche de desamor por parte de Jaime Urrutia, el solista del grupo, que se quedó esperándola fuera del pub toda la noche. 'La culpa fue del cha-cha-cha' la incluyó el ejidense Manolo Escobar en su álbum Con mi acento, grabado en 1996 y que incluía joyas como Chiquilla, Y dieron las diez, La gota fría o Baila, gitana, baila».

Bueno, con media España quemada por el fuego y la otra media abrasada por los bulos, muchos han sido los que han saltado al ruedo para echar las culpas de lo que pasa a quien primero se les ha ocurrido. ¡Qué vergüenza!, ¡que bajo nivel!, ¡que rastreros!... y que ganas de alzarse con el galardón de la canción del verano sin ningún pudor en apoderarse de estrategias ajenas, en copiar y por falsear.

Lo malo no es que salgan a señalar al primero que pase por la calle, sino que dentro de la casa política de quienes señalan no hay ni uno solo que salga a denunciar al compañero al que la única razón que sigue es a la de hacer lo que sea para mantener vivo el fuego político. Luego dirán, si es que esto llega alguna vez a apaciguarse, que no todos son iguales en su partido. Lo mismo que dijeron tras lo de Bárcenas y lo que dicen después de las sentencias que llueven sobre sus cabezas. Quien calla, otorga y aquí hay demasiados echando la culpa a quien no la tiene. Estrategia cantada.