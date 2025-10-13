Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Joaquín Sabina. Román

Desmemoriados

La influencia familiar es fundamental y, frente a ese legado, nos posicionamos, a favor o en contra, como continuadores o en rebeldía.

Dori Delgado García

Jaén

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:33

Comenta

Anda despidiéndose de los escenarios Joaquín Sabina y hace unos días lo hizo en su tierra, a lo grande. Más de diez mil personas asistieron ... al concierto. Así fue y así ha sido siempre que 'el flaco' se ha subido al escenario. Me llama la atención en sus conciertos la amplitud del espectro de edad del público. Me encanta ver a abuelos, hijos y nietos seducidos por la misma música. Esto pasa con Sabina y con buena parte de la música que hemos escuchado en nuestra casa o en el coche familiar.

