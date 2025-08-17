Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de la plaza de Santa María desde la Catedral. A. C.
¿Consenso?

Me ilusiona ver en Jaén lo que Víctor Hugo defendió en un rotundo aforismo: «Abrid caminos y se abrirán pueblos». Esperemos que esta vez todos estos proyectos alcancen la calidad y la velocidad que Jaén necesita.

Dori Delgado

Jaén

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:06

Las vacaciones son una oportunidad magnífica para meter la nariz en otros lugares del mundo más allá de los circuitos turísticos establecidos. En una escapada ... por la Europa más desarrollada he sentido mucha envidia al ver el estado de las redes de transportes públicos. «Impecable funcionamiento», «oferta variada», «confluencia de varios tipos de transporte», «frecuencia abrumadora», «puntualidad absoluta» son algunos de los sintagmas que puedo utilizar. Esto es sin contar medios menos comunes como la bicicleta. Por ejemplo, en una ciudad universitaria media de los Países Bajos, he visitado un parking que acoge a trece mil bicicletas. ¿Podemos imaginar la cantidad de coches y de monóxido de carbono que se ahorran?

