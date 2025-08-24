Disfrutar del verano a mil kilómetros

David Baños Periodista Domingo, 24 de agosto 2025, 22:14 Comenta Compartir

Estas vacaciones me han descubierto una ciudad maravillosa a bastantes kilómetros de mi querida Almería. Merece la pena conducir tantas horas para conocer Oporto. Siempre se puede hacer escala por diferentes puntos de la España interior: Cáceres, Toledo, Ávila, Segovia... Piedra, historia, personajes ilustres y, por supuesto, buena gastronomía.

Al noroeste de la Península Ibérica y en paralelo con Salamanca, abre los brazos al visitante la segunda ciudad más grande e importante de Portugal, después de Lisboa. Patrimonio de la Humanidad, parada final del río Duero, moderna y antigua a la vez, sabrosa, vibrante... Un lugar abierto, acogedor, con un aire decadente e industrial que le dan ese toque mágico y particular.

La ciudad de Oporto es bastante más pequeña que nuestra capital y cuenta con unos 50.000 habitantes más. Sin embargo, cuando sumamos municipios colindantes, como Vilanova de Gaia, donde en encuentran la mayor parte de las bodegas productoras del vino de Oporto, la cifra se eleva hasta casi los dos millones, en toda la región conocida como Grande Porto.

Sorprende la cantidad de medios de transporte disponibles para recorrer sus calles. Además de pasear, la puedes conocer en tranvía, teleférico, funicular, barco, caminando por sus enormes puentes, en tranvía, bicicleta, patinete eléctrico y hasta en helicóptero. Conviene alternarlos si no quieres que sus empinadas cuestas te pasen factura.

Una de las rutas de moda es la de Harry Potter. ¡Cómo lo oye! J. K. Rowling vivió casi dos años de su vida en la ciudad, trabajando como profesora de la Universidad y los portugueses aseguran que la saga está repleta de inspiraciones y referencias a Oporto, algo que la autora no ha confirmado y en algunos casos ha desmentido. En torno a este mito se ha generado un negocio que provoca colas kilométricas para entrar en la librería Lello, un lugar maravilloso, tenga o no algo que ver con el joven aprendiz de mago. Te enseñan el café donde la autora inició los primeros capítulos del primer libro, te explican que la Torre de los Clérigos es la Torre de Astronomía, o que la casa escondida de Sirius Black, es la vivienda que separa las iglesias del Carmen y de los Carmelitas. Todo acaba en un lugar increíble, como de otro tiempo, una auténtica escobería artesanal, donde también hacen negocio vendiendo una réplica de la Nimbus 2000 al módico precio de 65 euros.

En Almería lo tenemos más fácil, pero nos faltan los turistas. La ciudad es un escenario sin igual para explicar la historia del cine, de verdad, a través de los mejores actores y los personajes más destacados. Aquellos que rodaron en sus calles, se alojaron en sus hoteles e hicieron vida en sus bares y restaurantes.

Comer bien es otra de las cosas que te garantiza una ciudad como ésta, aunque uno de los grandes atractivos para los turistas es el llamado McDonald's más lujoso, instalado en una antigua cafetería con espejos, grabados y lámparas de cristal. Hay cosas ricas, pero no destacan grandes platos más allá del bacalao de distintas formas. Del océano se pueden encontrar sardinas y pescados de piscifactoría principalmente: dorada, lubina, salmón, rodaballo... predominan las carnes de cerdo y cordero. Los bocadillos estrella son la Bifana y el de pernil. También le dan a los chorizos al infierno o la Alheira, un embutido ahumado con una mezcla de carnes. Si prefiere la cuchara lo mejor es el Caldo Verde. La gran estrella en las mesas de Oporto es la Francesinha, un enorme sándwich que lleva un poco de todo, coronado por un huevo frito y flotando en su característica salsa a base de cerveza, pimentón y un punto picante.

Todavía no le he hablado de lo mejor de este destino. Mientras en España la ola de calor no dejaba vivir, ni dormir, allí la máxima nunca subió de los 26 grados. Por la noche era necesario vestir pantalón largo y una o dos mangas, ¡un lujo en pleno agosto! Termino ya con un poco de fútbol, que también es el deporte favorito del país. Se puede ver un partido de primera portuguesa por sólo 10 euros y con una muy buena ubicación.

