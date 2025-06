«Dies irae» (El día de la ira)

Andrés García Lorca Catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional Sábado, 28 de junio 2025, 22:41 Comenta Compartir

«Dies irae» es un poema latino del SXIII que describe el juicio final, que hasta los años setenta se cantaba en los funerales católicos y sobre el que se compusieron obras maestras de la música religiosa como el «Requiem» de Mozart; pero el colocarlo como título es atendiendo a su traducción literal, no a la evocación que la frase genera, para resaltar lo ocurrido en el inicio de la semana con la amenaza iracunda de D. Trump de castigar a España por la felonía de Sánchez; el cual, firma el acuerdo OTAN en los términos conocidos, para declarar a la vez que no va a cumplir lo pactado, argumentando que los mandos de la Defensa española no lo consideran necesario, independientemente de proteger con ello los derechos de los españoles. Ello ha desatado la ira jupiterina del presidente de lo EEUU, descargando sus rayos contra España de forma injusta. Es posible que utilice los aranceles, pero hay otros cayos donde pisar con más daño y eso puede preocuparnos; por ahora es solo una amenaza. Unido a ello aparece el estado de Israel acusando a España de liderar una ofensiva contra la nación judía, una afirmación de ira contenida que puede ser preocupante, dadas las tensas relaciones entre los dos estados y que no se debe despreciar, no ya por la dependencia tecnológica en materia de seguridad y defensa, sino por el conocimiento e información de la inteligencia israelita.

En otro orden, la respuesta de Sánchez para justificar su felonía se centra en lo de siempre, las becas, la salud, la educación, la asistencia social, cuando la realidad es que quien hace frente a estas inversiones del estado de bienestar son las comunidades autónomas y ya conocemos el sentido que tiene el Gobierno de transferencia de recursos. Lo que calla, es su responsabilidad en la construcción de macro sector gubernamental (que habría de reducir), así como otros muchísimos gastos corrientes y transferencias innecesarias.

Paralelamente a la secuencia temporal relacionada con la cumbre de la OTAN y sus consecuencias, se han ido produciendo noticias escandalosas relacionadas con el Gobierno de España a través de un universo de personajes del partido socialista que, utilizando las estructuras institucionales del Estado se han enriquecido de forma indecorosa, mostrando con ello su catadura moral y espurio sentido del bien común y del interés general. Este universo de personajes se va ampliando en el tiempo y en la retroactividad aplicada a otros períodos de gobierno, pues lo oculto siempre emerge.

Sin embargo, el delito más grande perpetrado contra la Nación española ha sido la declaración por el Tribunal Constitucional de la constitucionalidad de la amnistía; con ello ha abierto la caja de Pandora, posibilitando la salida de todos los males que han afectado a España y resueltos por la Constitución de 1978, sino que fulmina principios constitucionales básicos. Independientemente los miembros del tribunal y su presidente que han hecho posible esta traición a España han quedado deshonrados por esta prevaricación grosera de asumir la propuesta de un huido de la justicia española y la indigencia moral de un personaje que, incapaz de ganar unas elecciones, compra el voto de los enemigos de España. Ya la Unión Europea en el informe de la Comisión de Venecia, advertía que era una ley contraria al Derecho de la U.E. desautorizando las interpretaciones de Bolaños y sus bustos parlantes; su origen parlamentario nace manchado por la parcialidad, pues busca el beneficio de los que la proponen y votan, no el interés general.

En la memoria colectiva de la sociedad española, siempre permanecerá vigente la traición a la Nación española por unos mercenarios que, despreciando a la verdad y al derecho, asumieron el pago del trueque para lograr la investidura de una banda de forajidos que, llegaron al Gobierno de España para saquear las instituciones y prostituir el Derecho.