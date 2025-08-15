Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿Cómo detener un genocidio? Es hora de imponer sanciones a Israel

Diego Checa Hidalgo

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:51

El gobierno de Netanyahu sigue su huida hacia adelante y pretende intensificar la violencia y su control sobre Gaza, en contra de las recomendaciones de ... sus propios militares y de la opinión de cientos de antiguos miembros de alto rango de organismos de seguridad y diplomacia israelíes. Lejos de éstas, mantiene sus estrategias para eliminar o expulsar a la población palestina usando el hambre como arma de guerra y perpetrando un genocidio con aparente impunidad ante la comunidad internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  2. 2 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  5. 5

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  6. 6

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  7. 7 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas
  8. 8 El restaurante «único» que trae a Granada manjares de Oriente Próximo: de Siria a Líbano
  9. 9

    El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio
  10. 10

    Pacheta: «Estamos pendientes de los inscritos, pero me centro en lo que tengo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Cómo detener un genocidio? Es hora de imponer sanciones a Israel