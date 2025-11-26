Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, junto a Donald Trump en la visita del presidente de EE UU a Japón en octubre. Reuters

Trump abre nuevos frentes

La propuesta para poner fin a la contienda ucraniana, que se gestó sin la participación europea, implica una rendición de difícil asunción para los ucranianos

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Donald Trump, que vive y gobierna al mundo pensando en ser premiado con el Nóbel de la Paz, no descansa en sus inquietudes bélicas. Inauguró ... la Presidencia anunciando algunos objetivos para expandir el territorio, ya muy amplio, de los Estados Unidos, con la anexión de Groenlandia, el canal de Panamá y hasta el delirio de incorporar a Canadá a los actuales cincuenta Estados que integran la Federación que preside.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  4. 4 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  5. 5 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  6. 6 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  7. 7 Un accidente con varios heridos, entre ellos menores, dificulta el tránsito en la GR-30 a la altura de Ogíjares
  8. 8 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10 La Aemet señala el día en el que volverán las lluvias y la nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Trump abre nuevos frentes

Trump abre nuevos frentes