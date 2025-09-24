Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, subiendo al helicoptero oficial 'Marine One'. EFE

Soñamos con la paz y hacemos la guerra

El paréntesis de tranquilidad relativa en que desembocó la Guerra Fría se ha agotado las amenazas vuelven a donde solían

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:47

Puede asegurarse que la mayor parte de la humanidad sueña con la paz, el bien más valorado por la inmensa mayoría, pero la realidad es ... que no nos rendimos a la tentación de la guerra. La Historia lo recuerda: las ambiciones de poder y el odio son sin duda las principales razones que la explican por mucho que se buscan otros argumentos para justificarla. Lo estamos viviendo estos días en que la posibilidad de algún estallido bélicos se está multiplicando y en varias latitudes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  2. 2

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  3. 3

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  4. 4

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  5. 5 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  6. 6

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada
  7. 7 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  8. 8

    Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total
  9. 9

    Una pulsera situó a un agresor lejos de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada
  10. 10

    Los expertos insisten en la vacunación ante el primer aumento de la incidencia de virus respiratorios en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Soñamos con la paz y hacemos la guerra

Soñamos con la paz y hacemos la guerra