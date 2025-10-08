Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos personas observan una explosión en la Franja de Gaza. Reuters

Gaza, comienzo de un final difícil

Dos años después del resurgir del conflicto parece que habrá una pausa, aunque no definitiva

Diego Carcedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:11

El final de la tragedia de Gaza ha sido recibido con alivio por la opinión pública internacional. Fueron dos años de angustia colectiva y, lo ... más duro, sesenta mil muertos. Su historia comienza con una reacción de revancha terrorista y ahora que por fin llega su final, surgen muchos y variados temores sobre los problemas sociales y geopolíticos que todavía requieren una solución difícil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

