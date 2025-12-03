Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sánchez posa con el rey Mohamed VI en Rabat. Efe

España y Marruecos, enemigos íntimos

El odio generado por siglos de interferencias, que muy bien podrían remontarse a la Reconquista y todavía continúan perturbando unas relaciones diplomáticas negativas para ambas partes

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:27

Comenta

España y Marruecos comparten una complicada frontera marítima, varios kilómetros terrestres intercalados y una historia común que marca una tradición de enfrentamientos que el pragmatismo ... geopolítico y económico no consiguen superar. El odio generado por siglos de interferencias, que muy bien podrían remontarse a la Reconquista, que tantos siglos atrás, todavía continúan perturbando unas relaciones diplomáticas negativas para ambas partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  3. 3 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  4. 4

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  5. 5 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  6. 6 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  7. 7

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  8. 8 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre
  9. 9 «Llevamos preparando los dulces en el monasterio desde hace siglos»
  10. 10 Cortan la A-44 a la altura de Las Gabias por el accidente de un camión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España y Marruecos, enemigos íntimos

España y Marruecos, enemigos íntimos