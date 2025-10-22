Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Editorial

Desnorte conlos autónomos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:29

La rectificación del Gobierno, ante su más que previsible derrota en el Congreso, de su propuesta inicial de incremento de las cuotas de cotización de ... los autónomos ha sido de tal calibre como para que, ahora, los profesionales con mayores ingresos vayan a pagar una subida menor –15 euros– que la contemplada inicialmente de 17 para aquellos con una actividad menos rentable o en situación más vulnerable. Semejante «pendulazo», en expresión de alguien tan poco inclinado a ensañarse en la crítica con este Ejecutivo como Comisiones Obreras, obliga a preguntarse no solo por los motivos de la marcha atrás de la ministra Elma Saiz, evidentes tras constatarse que se había quedado sola en el arco parlamentario y entre los agentes sociales con su revisión primigenia. Obliga al Gobierno, sobre todo, a aclarar cuál es su hoja de ruta para alcanzar el objetivo declarado –enjugar la brecha en las pensiones de jubilación entre los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena– dado el bandazo protagonizado en apenas una semana. Porque la entereza de un programa político no se mide solo por la capacidad para sacarlo adelante en las Cortes. También por la credibilidad con que se plantean sus medidas antes de llegar ahí.

