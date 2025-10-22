Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Editorial

Más desigualdad

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:27

Comenta

La renta media en España ha aumentado un 7% y se sitúa en 15.000 euros por persona al año, según el Atlas de Distribución ... de la Renta correspondiente a 2023, elaborado por el INE. Pero simultáneamente, la desigualdad entre comunidades y la brecha norte-sur también se ha incrementado de manera inquietante. Las diferencias entre la mayoría de los municipios del País Vasco, con un 91% de sus habitantes que disfrutan de la denominada 'renta alta' por encima de los 16.000 euros, y los municipios de zonas de Murcia, Extremadura o Andalucía, por debajo de los 12.500 euros, evidencia la profunda desigualdad. Pese a los buenos datos macroeconómicos, los incrementos del salario mínimo y la ayuda de los fondos europeos al desarrollo, la brecha entre ricos y pobres se está convirtiendo en un mal endémico. Un mal que no tiene visos de aliviarse mientras las fuerzas políticas de las comunidades más prósperas sigan presionando al Gobierno central, exigiendo más prebendas a cambio de sus apoyos parlamentarios. A esta imposición, que favorece a las nacionalidades más ricas, se suma la demora inacabable de una nueva financiación autonómica que corrija las diferencias económicas que, en última instancia, se acaban reflejando en los servicios públicos, la educación y el bienestar entre regiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  4. 4 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  5. 5 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada
  9. 9 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  10. 10 Raúl Berdonés y Lola Índigo, entre los premiados con la Medalla de Oro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más desigualdad