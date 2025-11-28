Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dentistas y chistorras y viceversa

Juan José Cano

Presidente de Pro Almerienses

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:11

Ya lo sé. El título tiene la misma gracia que un gasto inesperado a final de mes, cuando la cuenta ya está tiritando. Es un ... juego de palabras sin mucho ingenio, pero permítanme esta licencia, porque la realidad política que nos está tocando vivir supera con creces cualquier parodia de José Mota. Durante meses, hemos tenido barra libre de humor nacional a costa de «chistorras, soles y lechugas», con la corrupción del PSOE. Pero, ¡ay, amigos!, la «risa» va por barrios. Ahora, aquí en Almería, nos hemos metido de lleno en esa consulta que tan pocas ganas hay de visitar, porque el chascarrillo de «dentistas, muelas y piñatas» salpica directamente al PP de Almería. Y qué quieren que les diga: a los almerienses realmente esto no nos hace ni puñetera gracia. Ni lo de unos, ni lo de otros.

