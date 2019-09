¿Porque debemos de entender los problemas de la Costa de forma comarcal? Tribuna Una de las grandes asignaturas pendientes de la Costa (no es la única) sigue siendo desde hace siglos el ferrocarril, que de nuevo se ha puesto de moda MANUEL GUTIÉRREZ TERRÓN Exdiputado nacional y motrileño Martes, 17 septiembre 2019, 00:18

La comarca de la Costa podría ser la locomotora económica de Granada. No es el centro administrativo, ni el educativo, ni el religioso, pero sí pudiera ser el económico, a pesar del abandono secular que tradicionalmente ha tenido, por parte de la Administración. Es fundamental que los problemas a resolver siempre se estudien se planteen y se resuelvan desde la unidad comarcal: las comunicaciones, el turismo, la industria, el comercio, la pesca, el agua y su agricultura deben de ser siempre enfocados desde la óptica comarcal. Por lo tanto, en cualquier foro que se plantee una acción en la Costa, la Mancomunidad debe ser la protagonista, la que una actitudes e intereses de toda la Costa granadina (desde La Herradura al Pozuelo, interior y de litoral).

Ahora se ha puesto de moda el tren Motril-Granada. ¿Es una moda o ya se ha hablado de esto antes? ¡Lo ha calentado un estudio de la Universidad de Granada! Dice que técnicamente es posible, y los políticos de turno se agarran a ello como un clavo ardiendo. En este caso los del PP, que saben que se han despedido de gobernar España por unos cuantos años. El señor Carlos Rojas, sostenedor de todos los últimos gobiernos del PP que han vivido de espalda a la realidad motrileña, ahora dice: ¡Pedro Sánchez debe incluirlo en los presupuestos! Si hace presupuesto y no los incluye, es su culpa, y si no hay presupuesto también es su culpa. La Marea Amarilla y sindicatos convocan en Granada a todas las instituciones a la Mesa del Ferrocarril para el próximo día 18 de septiembre ¿Para hablar de qué? Desde luego, ¡para hablar del tren Motril-Granada no! (noticia de IDEAL del 12/09/2019).

Las comunicaciones en la Costa deben ser debatidas en la Costa y apoyadas por todos los municipios y en primer lugar por su Mancomunidad y por la Diputación Provincial y debería incluir no solo el ferrocarril, sino también farreteras y puerto. El Puerto de Motril genera el 15% del empleo de la Costa Tropical, según se desprende del informe elaborado por la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (ESECA), lo que equivale a 5.392 puestos de trabajo que ocupan vecinos de Motril y su entorno más próximo. La industria dependiente, con 4.302 personas, es la actividad que mayor mano de obra tiene ocupada, seguida de la industria portuaria (635), la pesca (283) y las obras de infraestructura realizadas en el puerto (172). Pero el impacto económico del Puerto de Motril no se circunscribe sólo al litoral granadino. Según el mismo informe, el empleo en el resto de Andalucía alcanza a 5.796 personas y 11.188 en todo el territorio nacional. Es imprescindible la incorporación del Puerto de Motril a las plataformas logísticas situadas en su 'hinterland' o área de influencia que facilitaría el cambio modal de transporte a las empresas que exporten o importen vía marítima. Es el caso de los puertos secos de Linares, Escúzar, Alhendín o la Plataforma Logística del Sur de España, estos tres últimos en la provincia de Granada, pero para ello es imprescindible un ferrocarril que una la Costa con el resto de España.

No cabe duda de que una de las grandes asignaturas pendientes de la Costa (no es la única) sigue siendo desde hace siglos el ferrocarril, que de nuevo se ha puesto de moda en las peticiones de nuestros políticos costeros. Y lo hacen después del numerito del eje del Mediterráneo, pasando por los pies de la Alhambra, para acto seguido pedir la comunicación Motril-Granada. Todo puede parecer ridículo y mejor sería ni nombrarlo, pero entonces estaríamos incurriendo en la misma trampa de siempre: la Costa se conforma; y no es verdad, la Costa no se conforma con que continuamente nos tomen el pelo. Los motrileños debemos revelarnos y exigir que se restituya el eje del mediterráneo por la Costa, al menos hasta Almería, que es donde de verdad va a llegar el Corredor del Mediterráneo, y la definitiva conexión de Motril- Granada por vía férrea. Resumiendo, el eje en Andalucía del Corredor del Mediterráneo, ni es Mediterráneo, ni conecta los puertos, ni conecta los aeropuertos (Granada y Motril siguen incomunicadas por vía férrea). Y lo más extraño es que este proyecto para Granada descafeinado lo apoyaron, de obra u omisión todas las instituciones y todos los partidos políticos de Granada. Por lo tanto, solo nos queda el Motril- Granada, del que ya hace más de 10 años que se dijo por técnicos cualificados que era totalmente viable su construcción. Se llegó a estimar su costo en 500 millones de euros, menos que la primera línea del metro ligero de Granada y después nuestros políticos motrileños cayeron en el olvido. Bueno, ahora lo piden a Pedro Sánchez, me parece bien.

Si somos capaces de ponernos de acuerdo toda la Costa y pedir primero y exigir después, si no somos atendidos, lograremos hacer de nuestra tierra lo que todos queremos y, por ende, recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos, entre ellas la mía que está perdida para el 'cuento' del tren-Granada-Motril-administraciones.