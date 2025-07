Comenta Compartir

Cuando todo parecía apuntar que durante el verano pasaríamos otra vez por el trance de una campaña electoral y sus políticos en camisas sudadas, los ... abanicos con propaganda electoral, el debate a dos televisado, la jornada de no reflexión y la correspondiente votación y aclamación a los ganadores…, nuestro líder, ha decidido no tirar la toalla, aunque pensara, en un momento de lucidez, en dimitir. No quiere abandonar el barco; se quiere hundir con él y con todos nosotros; cosa que está por ver. Lo digo por aquello de que Sánchez siempre tiene un plan B, C y D bajo manga, y, si por algo se caracteriza, es porque contra pronóstico logra salir airoso de las situaciones más incomprensibles; a las pruebas me remito. Haga como Margarita Robles y ponga pájara, digo buena cara, al mal tiempo. Todo es cuestión del contexto. Disfrute del verano, ellos lo harán. No habrá político sin vacaciones. Relájese en la tumbona de la piscina y lea el periódico, este periódico concretamente; vaya al cine a ver películas extranjeras, hay que apostar por lo seguro tal y como está el precio de la entrada; báñese en el Mediterráneo y disfrute de la brisa marina leyendo un libro, el mío a ser posible, 'Centauros del Rif'; tómese cada noche un helado, no pierda el tiempo en elegir sabor, uno por día; juegue en familia a juegos de mesa; no importa el juego, importa la compañía; baile en las fiestas del pueblo como cuando tenía 18 años, como si no hubiera un mañana. En definitiva, disfrute del verano del 25, porque intuyo que lo que viene después de agosto nos va a poner a prueba. La saturación política nos va a estresar más que a un daltónico jugar al parchís.

