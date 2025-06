Comenta Compartir

Mi amigo Luis Zueco me contó cuando publicó su novela 'El cirujano de almas' que descubrió una cosa interesante, el umbral del dolor. Se dio ... cuenta en el proceso de investigación y documentación que, los umbrales del dolor, de los españoles del siglo XVIII estaban muy por encima de los que ahora habitamos esta vieja piel de toro. No había aspirinas, ni ibuprofeno, el dextrometorfano de hidrobromuro ¿einn?... y si te da un colicazo…lo de la Buscapina ni en sueños. Eran gentes duras. Con el tiempo y la evolución de la medicina, el umbral del dolor ha bajado, nos hemos hecho más flojos. No aguantamos ná de ná. Pero indignidades… todas las que nos echen. Paradójicamente el umbral de dignidad y honor que antes estaba en mínimos, es decir, a poco que se sospechara una mancha en el buen nombre de la familia, el honor o la dignidad; hasta luego, Lucas. Hoy, el umbral de dignidad y aguante ético está con el rover Perseverance, en Marte. Aguantamos carros y carretas. Koldo, Ábalos, el tito Berni, la fontanera, Cerdán, pucherazo en primarias, el hermanísimo, la cátedra de su señora, Pegasus, Puigdemont, Bildu (después de tanta sangre derramada), los ERE de Andalucía….

Tenemos la piel de baquelita. Ellos por seguir, y nosotros por permitirlo. Lo de ellos lo entiendo, al final se trata de pasta, de cobrar dinerito otro mes, de conseguir mediante el chantaje de 7 votos lo que no se consigue en las urnas en buena lid. Pero, ¿nosotros? No entiendo que haya personas que los justifiquen sin obtener (a priori), beneficio económico, político o social. Sin duda, la capacidad de aguantar a gentuza ha aumentado, el problema es que, el patio, se llena de gentuza.

