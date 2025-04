El traidor

Comenta Compartir

Difiero de mi admirado Pérez-Reverte cuando dice que lo peor que hay son los estúpidos, que son peores que los malvados, ya que, si ... juntas a un malvado con cien estúpidos, tendrás ciento un malvados. No le falta razón, pero yo creo que no hay nada peor que la traición, que un traidor. Nada peor que romper algo que tanto trabajo cuesta construir como es la confianza. Traidores los hubo, los hay y los habrá; Bruto, Efialtes, Vellido Dolfos etc… son nombres que no han pasado a la historia con…, buena reputación, precisamente. Yo no los invitaría a mi fiesta de cumpleaños. Por otro lado, la traición tiene la particularidad que puede ser efectiva tanto por acción, que nos lo cuente Julio César con sus veintitrés puñaladas, como por omisión. No cumplir promesas, abandonar a su suerte a amigos o subordinados, son ejemplos; que se lo digan a los guardias civiles que se juegan la vida cada día, con lo que tienen y no con lo que les dicen que les van a dar, en su lucha contra el narcotráfico en Barbate, Almería, Málaga, etc… En pocos días veremos pasear por nuestras calles a un hombre cargando una cruz, un hombre que fue traicionado y abandonado por todos. Por acción, como hizo Judas Iscariote; con un beso, con un gesto de cariño traicionó al Maestro. Pero también fue traicionado por omisión, cuando sus apóstoles salieron corriendo abandonándolo o peor aún, cuando fue negado por tres veces. Nadie se libra de la traición. Pero, es la traición lo que engrandece al traicionado. Lo que hace que su mensaje, su trabajo, su persona, adquiera una mayor dimensión. Por ello, mi más profundo respeto y admiración a la Guardia Civil.

