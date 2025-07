Lo mejor es que lo asuma, usted, yo y ellos; estamos solos. Usted y yo, como ciudadanos confiados en la seguridad que nos proporcionan los ... Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y ellos, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que también están solos, abandonados. Es lo que hay. Podemos presumir de tener la misma seguridad nocturna que un habitante de la frontera castellano musulmana en la España del siglo XIII, pero sin hacha disuasoria. Añadan a esto las playas que nos bañan y lo concurridas que pueden llegar a estar por la noche con lanchas yendo y viniendo. Me recuerdan a los Dragones de Cuera y su titánica labor en los actuales Estados Unidos de América, territorio que fue español y que tan brillantemente plasmó en sus novelas mi amigo Jesús Maeso de la Torre. Lo peor de todo es que nuestra soledad y la de nuestros dragones es conocida por los amigos de lo ajeno que, sin pudor, sin miedo y con toda la alevosía y nocturnidad entran en las casas a robar.

Casas habitadas, no crean que entran cuando no están sus propietarios, no. Entran cuando quieren. Y no se despierte y se los encuentre, porque siempre saldrá usted perdiendo; por dar o por recibir. No hay seguridad ciudadana, lo que nos lleva a las patrullas vecinales, lo que nos lleva a la administración de…, nuestra propia justicia, a la defensa a ultranza de lo nuestro, ya no sólo lo material sino lo que habita en nuestras casas. Por simple supervivencia. La falta de medios humanos, de medios disuasorios, de interés por parte de nuestros gobernantes en la seguridad de los ciudadanos provoca y provocará enfrentamientos. Estamos solos; nosotros y nuestros dragones.