Cuando en mi tierna juventud terminé 2ª de BUP llegó el gran dilema: elegir ciencias o letras. Para complicar más la tarea, cada opción se ... podía dividir en «puras» o «mixtas»; así pues, nos encontrábamos con cuatro opciones. Cuatro caminos que nos guiarían a nuestro futuro, una elección nada baladí para un chaval de 16 años.

Mi tía Manoli me lo simplificó a la perfección; señaló el codo para indicarme la opción letras y señalo la cabeza para las ciencias. Como no me gusta estudiar, la opción estaba clara: ciencias puras. Este camino incluía la asignatura de dibujo técnico. Lo que más me ha gustaba del dibujo era el tema del estudio de las perspectivas: sistemas de representación que intentan reproducir, en una superficie plana, la profundidad del espacio y la imagen tridimensional de un objeto. Perspectivas hay muchas como podrán imaginar, tantas como puntos de vista, o de fuga, pero el objeto a representar no cambia y permanece inalterable en todas sus propiedades por mucho que lo dibujemos de diferente manera.

Si no hay Presupuestos del Estado aprobados lo mires por donde lo mires, Pedro, tienes que convocar elecciones porque no tienes proyecto, ni mayoría parlamentaria. Por cierto, es algo que te permitiste exigir al anterior presidente de España; sin presupuestos no hay gobierno ¿te acuerdas? Ya no te quedan más puntos de vista, o de fuga, con los que querer distorsionar la realidad a los españoles, estás emborronando y deformando la realidad con la única finalidad de seguir en la Moncloa. Busca la palabra Dignidad en el diccionario, está en la «D» de dimisión, disolución, despedida, desaparecer, declinar o desalojar, por ejemplo.