Efe
En la Estación Polar Zebra

¿Todos contra el fuego?

David Gómez

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:19

Los que tenemos una cierta edad, aquellos que sabemos lo que son los chinitos de la suerte que colgaban de nuestros relojes, recordamos el pegadizo ... estribillo: «Todos contra el fuego», interpretado por Serrat y su inconfundible voz tartamudeante. Pero, ¿estamos todos contra el fuego? Cuestión no baladí ésta. El Gobierno de España, ¿está contra el fuego? Ya lo sabrán ustedes, no hace falta insistir en ello, pero es curioso que los fuegos se hayan provocado (quiero insistir en este hecho, no es una idea, ni una hipótesis, no es el cambio climático, ni Dios; es el hombre, es una realidad, los fuegos han sido provocados), en lugares donde existen yacimientos de Tierras Raras, esas que ansía el gobierno de China; los de Huawei, los nuevos amigos de Zapatero. También es curioso que el Gobierno de España escurra toda responsabilidad cuán baquelita escupe el agua. Nada de responsabilidad con la pandemia de Covid, son las CCAA; nada de responsabilidad con la Dana, es la Generalitat de Valencia; nada de responsabilidad con el apagón, son las empresas privadas; nada de responsabilidad con los cortes y retrasos en el transporte ferroviario; son los ladrones de cobre, los saboteadores; nada de responsabilidad con los incendios, son las CCAA y los ayuntamientos, pues la fiscalía de Medio Ambiente va a investigar a los ayuntamientos para cargarles a ellos el mochuelo, y ya saben de quién depende la fiscalía, ¿no? Pues eso. Nada, el Gobierno español, el que mayor número de ministerios tiene de la historia de la democracia (y si no es así, se acerca mucho), no es responsable de nada. Lo mismo no son responsables, pero son los culpables.

