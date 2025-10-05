Fraudes e iluminados

De toda la vida de Dios, las etiquetas, han servido para dar información acerca de un producto u objeto. Dicen que las inventaron los fenicios, ... por aquellos del comercio por el Mediterráneo; hartos de estar continuamente explicando lo que era ese recipiente de barro cocido poroso, diseñado para beber y conservar fresca el agua colocaron una tosca tablilla de barro junto al cacharro que decía: 'Botijo, oferta 2 shekel'. Y ya nadie preguntó que era aquello. Aquello era un botijo, punto. La cosa evolucionó, en vez de tablillas se usaron papeles para indicar todo tipo de información acerca del producto.

Pero la cosa se desmadró, las etiquetas empezaron a formar parte del producto dando a entender la valía de mismo, y a informar sobre el status social del comprador; pasamos a llevarlas en la ropa. Así, las personas, dejaron de mirar lo que teníamos en el corazón para ver qué decía la etiqueta del pantalón en el culo. Nacieron las marcas, y de este modo tan tonto y fenicio, la sociedad se dividió por marcas de ropa, coche, zapatillas o bolsos. ¡Fenicios a mí! Dijo el legislador, le voy a poner una etiqueta a los coches y vamos a impedir que pasen por los lugares que nosotros digamos. ¡No hay! Contestó el político. ¡Sujétame el cubata! Y ya saben el resto de la historia. Primero se determinaron lugares libres de humo; aunque haya que recorrer más camino con el coche al no poder atravesarlos, contaminando más, lógicamente; pero oye, por el centro no hay humo. Y después se etiquetaron los vehículos (obligando a pagar la pegatina al usuario), éste sí, éste no, éste a veces. Y ahora, los que eran 'B', los hacemos 'C' y a reírnos con las etiquetas.