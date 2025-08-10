Si de algo estoy orgulloso es de que tanto mi carrera universitaria, Ingeniería Técnica de Minas, como los masters y cursos que engordan mi curriculum ... vitae los he conseguido a base de esfuerzo y trabajo. Pagados con el dinero que sacaba de los trabajos típicos de los universitarios, esto es, socorrista en verano y camarero en invierno; alguna beca también, pero poca cosa. Mientras trabajaba como ingeniero continué mi formación con vistas a mejorar el empleo; siempre en buena lid. Me preparé varias oposiciones, años de esfuerzo y sacrificio mío y de mi familia, hasta que, al fin, lo conseguí.

No me rindo con facilidad, es más. No me rindo. Por eso, cuando escucho que alguien falsifica su CV para aparentar u optar a un puesto de trabajo por el que otra persona pelea, me jode bastante. Pero que se falsifique un diploma universitario, cuando otros han sudado tinta y sangre para obtenerlo…, el colmillo empieza a brillar. José María Ángel Batalla, falsificó su diploma universitario (documento público, ojo al dato), según Fiscalía, y ocupó un puesto de funcionario que no le correspondía, cobrando su buen sueldo. Iceta y Pepe Blanco fueron ministros con cartera, pero sin carrera. Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral. Noelia Núñez no ha cursado los estudios universitarios que detalla en su currículum. Ignacio Higuero ¡se inventa un título universitario! Y aún saldrán más.

¿Qué cachondeo es éste? ¿Y vosotros vais dando lecciones? Os estáis riendo en nuestra cara; la de los que trabajan, se sacrifican y, con esfuerzo y tesón, consiguen un trabajo digno. El único que tiene carrera y oposición en el Congreso es el ujier. Irse todos al carajo.