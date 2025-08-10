Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Curriculum vitae

¿Qué cachondeo es éste? ¿Y vosotros vais dando lecciones? Os estáis riendo en nuestra cara

David Gómez

Jaén

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:14

Si de algo estoy orgulloso es de que tanto mi carrera universitaria, Ingeniería Técnica de Minas, como los masters y cursos que engordan mi curriculum ... vitae los he conseguido a base de esfuerzo y trabajo. Pagados con el dinero que sacaba de los trabajos típicos de los universitarios, esto es, socorrista en verano y camarero en invierno; alguna beca también, pero poca cosa. Mientras trabajaba como ingeniero continué mi formación con vistas a mejorar el empleo; siempre en buena lid. Me preparé varias oposiciones, años de esfuerzo y sacrificio mío y de mi familia, hasta que, al fin, lo conseguí.

