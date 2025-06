Comenta Compartir

La sensación de bochorno, ya saben, de calor sofocante, la bofetada de aire caliente al poner los pies en la calle o el aumento del ... calor corporal que te hace sudar de manera profusa y nuestra cara parece un tomate es cada vez más habitual en estos días estivales. Pero ojalá fuera por el calor y las altas temperaturas que, en Andalucía, por lo común, suelen ser muy altas de día y altas de noche. No, el bochorno que los españoles sufrimos día sí y día también lo provoca nuestro Gobierno que, a mi entender, es legítimo; pues su constitución se ha realizado conforme marcan las leyes, pero antidemocrático; puesto que la mayoría de los españoles no eligieron esta opción en las pasadas elecciones. No recuerdo ver en el programa del PSOE su intención de pactar, entre otros, con Bildu, Esquerra y Junts. Esto es prueba evidente de que el sistema electoral que tenemos no es el mejor ni el más idóneo. Es una auténtica mierda. Y de aquellos lodos, estos fangos. Aburre leerlo, el tedio de tener que leer y ver lo de siempre (corrupción política sin consecuencias), es sin duda el mejor de los aliados de un político y un handicap en elecciones. El español de hoy tiene poca memoria; ya no recuerda aquellos telediarios que abrían con atentados por coche bomba, o con un asesinato por medio del tiro en la nuca. Pues con esos pacta y se mantiene Sánchez en el Gobierno de España. Sánchez ha ordenado una amnistía para pagar el apoyo de los que quieren destruir la convivencia, ha consentido a Ábalos sus juergas con dinero público, se ha enterado por la UCO de lo que trincaba Cerdán y no puede estar sin comer más allá de las cinco de la tarde. Pues eso, bochorno.

