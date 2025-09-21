Blanco y negro
La vida tiene colores, vividores de la política, infinitas gamas que, un espectador, sentado en el sofá de su casa, no llega a apreciarlas en su totalidad, pero las percibe con nitidez en su tele a color.
David Gómez
Jaén
Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:07
Los primeros recuerdos de mi infancia en Linares giran en torno a tomos de Roberto Alcázar y Pedrín, 'El Guerrero del Antifaz', un terreno lleno ... de amapolas, vinagreras y margaritas junto a mi casa y el infernal sonido de la sirena de la fundición La Constancia. Guardo con cariño las imágenes del Comando G en aquel televisor en blanco y negro que teníamos en casa. Mis vecinas, que eran mis titas (porque antes tus vecinos eran tus tíos), contaban que andaba como loco gritando «somos ricos» cuando llegó el televisor a color Philips al comedor de mi casa.
Y la historia cambió. Robin Hood vestía de verde y Judy Garland pisaba baldosas amarillas con unos chapines mágicos de color rojo. Los grises quedaron atrás, la vida ya no era en blanco y negro; había color, mucho color. En los últimos años, los políticos de este país se empeñan en volver a esa España del blanco y negro, rojo y azul, izquierda y derecha, Madrid y Barcelona. Empezó con Zapatero, abriendo cicatrices y heridas, no olvidadas, pero con las que habíamos aprendido a convivir a base de sacrificio y esperanza; hizo de la Memoria Histórica de TODOS, la memoria de sólo UNOS españoles; sabía con quiénes jugaba, los españoles somos así.
Hoy continuamos para bingo. Fascista o comunista, de Hamás o Netanyahu, conmigo o contra mí; «Nos conviene que hay tensión», que decía aquél. ¿A quién le conviene, José Luis? ¿Al ciudadano o al político? La vida tiene colores, vividores de la política, infinitas gamas que, un espectador, sentado en el sofá de su casa, no llega a apreciarlas en su totalidad, pero las percibe con nitidez en su tele a color; volver hoy al blanco y negro no es una opción.
