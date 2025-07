Misiles contra pepinos

Hoy conoceremos los datos de la pasada campaña hortofrutícola en nuestra provincia, a través del avance que cada verano ofrece la Asociación de Organizaciones de ... Productores de Frutas y Hortalizas. COEXPHAL ha convocado a los medios de comunicación a un desayuno informativo en el que se hablará de toneladas, precios y costes de producción. No vamos a jugar a los adivinos porque la información real la tendremos disponible en un rato. Tampoco hay que ser Nostradamus para esperar buenos resultados en volumen y facturación, acompañados, por supuesto, de una escalada de los costes de producción. No hace falta adelantarse para saber que hay distintas cuestiones que, con independencia de cómo haya ido la campaña, merece la pena destacar, pensando ya en la siguiente y en las venideras.

Almería siempre va bien, por su resiliencia y capacidad para adaptarse de manera rápida prácticamente a cualquier escenario. No lo digo yo, llevamos décadas comprobándolo, está en el ADN del sector. Sin embargo las cosas podrían ser más sencillas si políticos e instituciones pensaran más en nuestros agricultores y empresas y también en los consumidores.

Las tres palabras que dan vida a una de las claves históricas de la Unión Europea, van camino de quedarse en una sola y de perder su toda su importancia. La PAC tiene cada vez menos de Agraria y de Común, según la propuesta de presupuestos presentada este verano por la señora von der Leyen.

Doña Úrsula le ha metido un bocado del 20% a la Agricultura, en beneficio de incrementar el gasto en Defensa, como vienen reclamando Trump y la OTAN desde el cambio de presidente en los EEUU. En España, FEPEX y Cooperativas Agroalimentarias ya han expresado su rechazo y han advertido que con esas cuentas no se garantiza algo tan esencial como la Seguridad y la Soberanía Alimentaria en Europa.

La alimentación está en la base de cualquier sociedad, pero la Presidenta de la Comisión Europa, puesta a elegir, prefiere misiles a pepinos. Así de gráfico, sencillo e injusto. Cómo Europa está en todo, la propia Comisión ha pensado que para ayudar a nuestros agricultores van a exigir que todas las frutas y hortalizas que se consuman en las escuelas europeas sean 'made in europe'.

La idea es buena, aunque no compensa. Además, para empezar, habrá que adaptar los menús a las 5 raciones diarias que recomienda la OMS. Luego habrá que ver si con la escasa apuesta de la política europea por nuestra agricultura, se favorece el relevo generacional y el desarrollo del sector productor, cada vez más exigido y menos ayudado desde Bruselas.

Es de traca que la política comunitaria se preocupe por hacer estas concesiones de cara a la galería, mientras le ha abierto las puertas al tomate de Marruecos más de la cuenta, tanto que en 10 años se han multiplicado exponencialmente. Las exportaciones españolas de tomate han caído un 25% y las de Marruecos han crecido un 269%. Bruselas no lo está haciendo bien y no lo digo yo, lo han dicho los tribunales de justicia europeos con dos sentencias que pronto tendrán que aplicarse, una vez se supere el período de un año de adaptación concedido. Se siguen comercializando en la UE tomates del Sáhara Occidental como si fuesen de Marruecos, cuando en realidad no lo son.

¿Qué pasará con todo esto? Lo sabremos antes del 4 de octubre, fecha en la que den entrar en vigor las sentencias. Al margen de la propuesta que se espera desde la Comisión Europea, los grupos políticos con representación en el Parlamento tienen ahora la oportunidad de apostar por los agricultores de España, Francia, Italia, Portugal, Holanda e Italia y poner freno a décadas de acuerdos que están perjudicando al sector y poniendo en riesgo el acceso a alimentos frescos seguros y de calidad en el futuro.