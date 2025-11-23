Martes negro en la Diputación

En martes te puedes esperar cualquier cosa. Está el 'terrible' martes y trece para los supersticiosos, pero sobre todo, aquel martes negro del 29 de ... octubre de 1929, en el que colapsó la economía mundial. Almería añade otro martes a la lista de infortunios. La detención del presidente de la Diputación y de su vicepresidente no es una noticia menor. No lo es por la institución que representan, ni por la magnitud del golpe político, ni por la imagen que proyecta hacia dentro y hacia fuera de la provincia.

Conozco al presidente desde joven, en Balanegra. No hemos compartido intereses políticos, pero hemos coincidido en escenarios distintos defendiendo la agricultura, el turismo y la gastronomía almerienses. Esa coincidencia profesional me obliga a reconocer que detrás de los titulares hay personas de carne y hueso, con trayectorias que se cruzan en la vida pública.

La cronología de los hechos es dura. Que la UCO llame a la puerta de tu casa a las siete de la mañana, irrumpiendo con una orden judicial y que acabe destrozando paredes y techos en busca de pruebas no es un episodio cualquiera. Pasar de la rutina diaria a dormir en un calabozo de la comandancia, tampoco. En cuestión de horas, la vida se da la vuelta. De ser todo en política -el número uno del partido más votado- a abandonarla de pronto, por la puerta de atrás y para siempre.

Después de todo el lío, he hablado con diputados provinciales y con personas muy cercanas a Javier Aureliano García y Fernando Giménez. Les cuesta hablar del asunto sin derrumbarse, porque creen en su inocencia. Pero también he escuchado a políticos, empresarios, profesionales y almerienses de a pie que, más allá de las personas, quieren confiar en las instituciones, en la justicia, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa confianza también sostiene la convivencia. Sin ella, ¿qué futuro le espera a nuestra sociedad?

Conviene recordar algo esencial, que usted y yo, lector, tenemos muy poca información para hacer juicios de valor. Todo está bajo secreto de sumario. Lo que sabemos son apenas fragmentos, filtraciones, titulares. El resto pertenece a un proceso judicial que avanza con sus tiempos y con sus reglas. Esa falta de información nos obliga a la prudencia, para no caer en el linchamiento fácil ni en la absolución precipitada.

Hace una semana y un día, en Balanegra, celebrábamos el Día de la Provincia. Allí, desde el atril, el presidente saludaba con solemnidad a todas las autoridades y, entre ellas, al presidente de la Audiencia Provincial, al general de la Guardia Civil y al comisario de la Policía. La escena tenía la liturgia de los actos institucionales. Banderas, discursos, reconocimientos, aplausos, himnos,... Juan y Medio, con su estilo directo, se permitió una reflexión sobre «políticos imputados o no», que en aquel momento sonó a comentario divertido, pero que hoy adquiere un eco inesperado y suena a premonición.

Y ahora, ¿qué? Ramón Fernández-Pacheco, antes alcalde y ahora hombre fuerte del Gobierno andaluz, se convierte de facto en el nuevo líder de los populares en la provincia. ¿De quién se va a rodear? ¿Quién será el presidente o presidenta de Diputación en este momento de desconcierto? La respuesta marcará no solo la estabilidad interna del partido, sino también la confianza de los ciudadanos en una institución que gestiona millones de euros y que debe ser motor de cohesión territorial.

No pretendo juzgar. Eso corresponde a los tribunales y a la historia. Pero sí constatar que detrás de los titulares hay personas, familias, trayectorias. Y que la política, tan capaz de elevar a alguien a la cima, también puede precipitarlo al vacío en un instante. Tampoco puedo fingir indiferencia. Porque Almería es mi casa, y lo que ocurre en sus instituciones nos afecta a todos.