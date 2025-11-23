Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martes negro en la Diputación

«Que la UCO llame a la puerta de tu casa a las siete de la mañana, irrumpiendo con una orden judicial y que acabe destrozando paredes y techos en busca de pruebas no es un episodio cualquiera»

David Baños

Periodista

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:01

En martes te puedes esperar cualquier cosa. Está el 'terrible' martes y trece para los supersticiosos, pero sobre todo, aquel martes negro del 29 de ... octubre de 1929, en el que colapsó la economía mundial. Almería añade otro martes a la lista de infortunios. La detención del presidente de la Diputación y de su vicepresidente no es una noticia menor. No lo es por la institución que representan, ni por la magnitud del golpe político, ni por la imagen que proyecta hacia dentro y hacia fuera de la provincia.

