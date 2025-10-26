Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
PUERTA PURCHENA

Ja, ja, ja Jalogüin

«Si quiere dar miedo de verdad este año, disfrácese de Trump, Putin, Netanyahu o de Kim-Jong-un. Si no quiere salir de España, aquí también encontrará grandes ejemplos para dar mucho miedo con su disfraz»

David Baños

Periodista

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:57

Comenta

Arranca la semana más americana del año. Un tiempo de oscuridad, tinieblas y terror, donde todo se tiñe de naranja y negro. Es momento de ... calabazas y candelabros, de trucos o tratos. Resulta curioso cómo hemos hecho nuestra una tradición anglosajona, que los irlandeses llevaron a Estados Unidos y estos últimos han vuelto a exportar a Europa sin aranceles de ningún tipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  4. 4 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  5. 5

    El abogado granadino, Cayetano Martínez de Irujo y el juez Peinado
  6. 6

    5 a las 5, las imágenes censuradas
  7. 7

    Un millón y medio de dólares para traer a Granada la terapia génica que salvaría a Elenita
  8. 8 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  9. 9 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  10. 10 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ja, ja, ja Jalogüin