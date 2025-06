Fuegos que no purifican

Comenta Compartir

No es que parezca que el mundo esté al revés; es que lo está. En estos momentos hay 56 conflictos bélicos activos. La cifra más ... elevada desde la Segunda Guerra Mundial. Acaba de estallar uno más: Estados Unidos ha atacado territorio iraní en respuesta a no se sabe ya muy bien qué, mientras Israel sigue bombardeando Gaza como si no existieran vidas debajo de los cascotes.

Por si fuera poco Ucrania y Rusia siguen atrapados en una guerra sin fin, donde la paz es un rumor que ni Google puede encontrar. Para completar el más de medio centenar hay que mirar a África principalmente, pero también a la India o Sudamérica. Los líderes del planeta, ese selecto club de hombres con corbata cara y cara de póker, deciden sin rubor quién vive y quién muere, qué se reconstruye y qué se arrasa. La impunidad es la nueva práctica de la diplomacia. Por si fuera poco, la OTAN quiere que sus miembros suban el gasto en Defensa al 5% del PIB ¿Necesidad o ataque de autoridad de la administración Trump?España ha salido retratada, porque ni puede ni quiere, y no porque estemos en un arrebato pacifista, es que no hay manera de aprobar unos Presupuestos Generales. Aquí el PSOE sigue enredado en su propio laberinto. Lo de Ábalos, Koldo, Cerdán y los que vengan, huele cada vez peor. Cerdán ha dejado su escaño, pero, como era de esperar, no ha calmado las aguas. Pedro Sánchez, entre cartas, silencios, viajes y ayunos ha agotado el crédito que le quedaba. La política española va camino de convertirse en un copia mala de House of Cards, con menos presupuesto y más picaresca. No todo es corrupción y pólvora. El ser humano también sabe construir. Ahí está la historia de la agricultura en Almería. El 50 aniversario de la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas nos ha recordado como esta isla de invernaderos ha pasado de la subsistencia a liderar la agricultura sostenible de Europa. Tecnología, investigación, eficiencia y cooperación han dado frutos que alimentan al continente ¡Literalmente! Sí, hay otra manera de entender el progreso, una que no exige pólvora ni pactos oscuros, sino conocimiento, trabajo y raíces. Ahora que llega la noche de San Juan, la más mágica del año y la más divertida en Almería, quizás merezca la pena arrojar a las llamas no solo los malos deseos, sino también las excusas, las guerras absurdas, las noticias tóxicas, los discursos huecos y la corrupción. Porque si algo hemos aprendido en esta tierra es que la ceniza también fertiliza. Para que la magia funcione hay que hacer bien el ritual: escribir lo que quieres dejar atrás, tirarlo al fuego y luego, si las piernas te reponden, saltar la hoguera sin quemarte las pestañas. Que los fuegos de esta noche ardan para purificar, no para arrasar. ¡Feliz San Juan!

