Cuanto antes

Mira que se ha escrito sobre la llegada del tren de Alta Velocidad a esta provincia. Durante décadas era lo único que se hacía en ... relación con esta infraestructura, porque no había inversión, ni obras. Lo único que no ha faltado nunca han sido las promesas de nuestros representantes políticos e institucionales. Yo no tenía barba, ni tampoco una sola cana, cuando sujetaba el micrófono con mis manos mientras Rodrigo Rato declaraba que a los Juegos del Mediterráneo de 2005 la gente iba a venir montada en este tren hasta la estación de Almería.

Lo que ha pasado después lo conocemos de sobra. Hasta cuatro presidentes del Gobierno han pasado por La Moncloa (Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez), pero ninguno ha podido cumplir casi treinta años después. Ni AVE, ni soterramiento, ni nada de nada. Es cierto, justo ahora es cuando más se invierte y se trabaja en esta infraestructura. En gran parte el mérito es de Europa y de los plazos de su plan de infraestructuras, que están próximos a cumplirse. Por eso se ha corrido tanto durante los últimos años, para no perder el tren y el dinero.

La semana pasada se celebraba el séptimo chequeo impulsado desde la Cámara de Comercio, con el apoyo de más de trescientos empresarios de todo los sectores. La participación de los expertos fue reveladora, como siempre, al pinchar de una vez la burbuja de 2026. No, el AVE no estará acabado el año que viene. Usted y yo no nos subiremos en uno de sus vagones hasta el año 2028 ¡Casi nada!

Ese medio de transporte es muy importante porque debe conectarnos con Murcia y el resto del levante peninsular. Cuando esté acabado podremos visitar a nuestros vecinos murcianos en una horita y llegar a Valencia en dos horas y media. Se abrirá un escenario nuevo para estas tres comunidades desde la perspectiva económica y social.

Para eso quedan todavía entre dos y tres años. Recuerde que la nueva fecha realista es 2028. Aunque no se terminan aquí las malas noticias en materia de infraestructuras ¡Ya estamos acostumbrados! La peor parte de la lleva en estos momentos la conexión ferroviaria con Granada.

No sólo es que los trámites vayan más despacio, porque no se ha hecho prácticamente nada. La verdadera preocupación está en que el trazado, si no lo remediamos, no será el que nuestra provincia necesita. La orografía es muy complicada y como sostiene el ingeniero Francisco Escámez, puede que nos quedemos con «el Ricaveral del ferrocarril».

Por si esto fuese poco, también hay muchas incógnitas en torno al transporte de mercancías. El trazado presenta tramos complejos para esta tarea en la provincia de Alicante. Los puertos secos de Níjar y Pulpí necesitan un buen empujón. Lo que está claro es que los pasajeros usarán el AVE antes que las mercancías. Por todas estas razones tiene cada vez más sentido seguir haciendo chequeos, dedicando una mañana a conocer el estado de las obras del AVE, el Soterramiento, las nuevas estaciones y un largo etcétera. Es la mejor manera en que la sociedad civil puede contribuir a que estas infraestructuras ya nunca se paren y estén a disposición de almerienses y visitantes cuanto antes.