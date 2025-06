Almería, a por todas

Don Pelayo pudo con Jairán en la primera batalla de la semifinal del playoff por el ascenso a primera división. Cierto es que no está ... todo dicho, queda la vuelta, pero la remontada toma tintes de gran hazaña épica en tierras asturianas.

La ocasión nos era favorable. Primer partido en casa, con calor, pero no demasiado, y la afición local entregadísima. Cuando el balón echó a rodar empezamos a echar cosas de menos. No es comprensible que jugándose toda la temporada en una semana, el Almería no haya podido alinear a dos de sus estrellas.

Luis Suárez y Marc Pubill son dos jugadores clave en punta y en el lateral, respectivamente. Tuvieron que ver el partido desde Colombia y desde la concentración de sus selecciones ¡No pasa nada! El Almería paga sus elevadas nóminas, pero cuando más falta hacen se los llevan FIFA y UEFA para que jueguen en sus competiciones.

¿Qué hacen la RFEF y La Liga? Nada, la cosa no van con ellos. La Federación Española se lleva al europeo sub21 a un jugador que debería estar concentrado en alcanzar la gloria con su club. La Federación Colombiana hace lo mismo con el delantero de moda de la Segunda española, justo ahora. Luis Suárez es el jugador más determinante de la competición, con 27 goles. Para colmo, sólo había disputado hasta ahora 4 partidos como internacional y ha sido el suplente, del suplente del delantero titular.

Sí, el playoff está adulterado, porque la UDA se ha visto mermada, sin que nadie buscara una solución en forma de permiso para que los jugadores participen en él o un cambio de fecha que posibilitara lo mismo.

Tampoco es comprensible, ni profesional, que tanto La Liga, como la RFEF no tengan en cuenta el calendario internacional para fijar encuentros de la máxima importancia, como los del caso que nos ocupa ¡Chapuceros!

Sobre el terreno de juego los ovetenses empezaron mejor, pero sin hacer grandes cosas. El gol del equipo azul llegó en un rechace. Sin embargo, cuando peor pintaba el partido, los rojiblancos se repusieron del golpe y empataron con gol de Arribas, de los mejores del equipo local.

A partir de entonces el Almería jugaría sus mejores minutos, con numerosas ocasiones para derribar la meta visitante. Las más claras fueron un cabezazo de Melero, que sacó en la línea un Vidal que ya se había convertido en el héroe de la hinchada carbayona, y otro de Lázaro Vinicius que se estrelló en el poste. Fue en el descuento, cuando un Oviedo que se conformaba ya con el empate, encontró el gol de la victoria en una jornada desafortunada de los nuestros.

Pozo suplió con solvencia a Pubill, en cambio Marezi no estuvo a la altura de un Suárez que siempre se echa de menos cuando falta. Ahora muchos recordamos el atropellado comienzo liguero de los de Rubi, con una sóla victoria, ante el colista, en los siete primeros encuentros.

Nos queda una batalla para poder citarnos en la final por el ascenso. Vamos mermados, con el marcador en contra y desventaja tras los enfrentamientos previos, pero «Almería Nunca se Rinde» y debemos confiar en que Jairán le quite el don a su rival, para dejarlo en Pelayo a secas.