Cuidado con el autobús a la Feria

Filomena González Almería Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:12

Sr. Director: Tengo un moratón en el brazo que parece un tomate de grande. Tengo más de 70 años y es cierto que a esta edad las pieles se magullan con facilidad, pero en este caso la causa no ha sido esa. Volvía del homenaje que el Ayuntamiento realiza cada año a los de mi quinta y, al subirme en el bus, pensaba que no lo contaba.

El conductor llevaba el vehículo de forma tan abrupta que en varias ocasiones pensé que me caía al suelo. Uno de los empellones me tiró tan fuerte que creí que el brazo con el que me sujetaba a la barra se había roto. Así que he tenido que venir al médico para que me mande una radiografía para saber de qué viene tanto dolor.

Pido, por favor, más cuidado a los conductores. No es la primera vez que alguien se cae por la poca delicadeza de su conducción y tienen que pensar que la mayoría de quienes usan el transporte público somos personas mayores, con menos equilibrio y fuerza para soportar tan poca sensibilidad.

