Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Ibarrola

Radiografía ante la COP30

La evolución empresarial en materia climática es especialmente reseñable en España, que debe convertir ese liderazgo en palanca para acelerar la transición

Cristina Sánchez

Directora ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU España

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

La COP30 aspira a ser un nuevo punto de inflexión en la historia de la acción climática. Esta trigésima edición de las cumbres de las ... Naciones Unidas sobre el cambio climático -que comenzaron en 1995 en Berlín- coincide con el décimo aniversario del emblemático Acuerdo de París, un hito que trazó la hoja de ruta global hacia la descarbonización y la resiliencia climática. Diez años después, el mundo llega a esta cita con avances significativos, pero sobre todo con la urgencia de acelerar el paso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  3. 3 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  7. 7

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  8. 8 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Radiografía ante la COP30

Radiografía ante la COP30