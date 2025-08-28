El cielo no es para Vox

Marta Soler Periodista Jueves, 28 de agosto 2025, 22:56 Comenta Compartir

La fundación católica Enraizados que ejerce como uno de los aproximadamente 800 lobbies con representación nacional en Bruselas otorgó en el preámbulo de los comicios de 2023 la máxima puntuación en defensa del catolicismo a la formación ultraderechista que preside Santiago Abascal en base a su programa electoral. Según lo expresado en dicho programa en cuestiones como 'Vida, Familia, Educación, Bien Común Nacional y Bien Común Mundial', la ultraderecha española obtuvo 19 puntos marcando mucha distancia con el siguiente partido analizado, PP, con tan sólo 7 'católicos' puntos. Dos formaciones de izquierda obtuvieron puntos negativos por lo que si por Enraizados fuera quedarían a las puertas del reino de los cielos, alrededor del cual levantarían un «muro infranqueable» como el que quiere construir Abascal en Ceuta y Melilla, según su programa electoral.

Ignoro si Enraizados tiene previsto quitarle a Vox el Goya a 'mejor partido revelación católica' a tenor de los últimos acontecimientos en los que Santiago Abascal ha llamado de todo a la iglesia tras oponerse esta institución a la idea del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir el culto religioso a la población creyente-practicante musulmana en un polideportivo público. Ha sido, sin duda, un verano calentito en materia xenófoba en la Comunidad de Murcia por lo que, tras lo de Jumilla determinados sectores de la iglesia que, parece ser, han entendido bien los postulados del catolicismo, consideran que hay que decir basta al racismo que, casualmente, abandera la extrema derecha española de Abascal. Le han dicho que ser cristiano es abrir y no cerrar, es permitir y no prohibir y, sobre todo, es querer y no odiar. Vamos, que «un xenófobo no puede ser un buen cristiano», el palabras del arzobispo de Tarragona que lo ha expresado divinamente.

Lejos de reconocer el error y de obedecer a la iglesia, Abascal considera que han dicho todo esto y que están en su contra porque son unos 'chupabotes' del sanchismo y les ha echado en cara los temas de los abusos a menores por parte de determinados siervos. Lo que no sabe el líder de vox es que la iglesia tiene a dios de su parte y que una buena representación de ella no se va a amedrentar porque entre sus obligaciones está el llevar el mensaje de Cristo y ese buen hombre, según se ha comentado, amaba y era conciliador. Los curas tienen estudios y los 'buenos' saben que es racismo «Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración». También ven xenofobia en «La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España»; ambos epígrafes del programa electoral de vox en 2023 incluidas en sus '100 medidas para la España Viva'.

La iglesia católica opina. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Opina sobre el aborto, eutanasia, matrimonios igualitarios, divorcios... se meten en todos los fregados, pero hasta ahora no le habían pisado el suelo a Santiago Abascal salvo cuando se han referido a la población migrante.

