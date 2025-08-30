Chumbos italianos y cerezas norteamericanas

Andrés García Lorca Catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional Sábado, 30 de agosto 2025, 22:30 Comenta Compartir

Hace unos días pude comprobar como en un supermercado de Almería se ofrecían chumbos de origen italiano a unos seis euros el kilogramo y cerezas de origen norteamericano a unos nueve euros el kilogramo, ello no dejaba de ser una curiosidad, pero la lectura que ofrecía esta realidad era un tanto compleja, no exenta de una nostalgia atávica, pero sobre todo nos revelaba una serie de hechos y situaciones un tanto controvertidos. Ello me hacía recordar que, en este mes aparecían estratégicamente distribuidos por la ciudad los vendedores de chumbos, los cuales, en la Feria de Almería, te ofrecían los chumbos fresquitos sobre una barra de hielo, todo un manjar.

Que las cerezas de agosto tengan un origen norteamericano es explicable debido a las posibilidades que ofrece la logística de la globalización y de los calendarios de producciones de esta fruta en el hemisferio norte, pero sí me hizo pensar en la política arancelaria norteamericana y si había reciprocidad en España con productos similares. En cualquier caso, hoy podemos consumir este producto u otro durante todo el año aprovechando los rangos de la diversidad climática que se ofrece entre el hemisferio norte y el sur, aunque, eso sí, el precio y la calidad se convertirán en factores determinantes para los mercados. Cuentan que, en la Edad Media, cuando el dominio islámico se extendía por el reino de Granada, la corte de la Alhambra disfrutaba de las cerezas de Fiñana que les enviaban sujetas a las patitas de las palomas mensajeras, no recuerdo donde lo leí, pero pudo ser verdad pues en el alto valle del río Nacimiento siempre han sido los cerezos un cultivo preferente a lo largo de la historia.

El tema de los chumbos es otra historia que tiene como fondo la estulticia administrativa de los responsables de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, impulsada por ciertos ambientólogos desubicados. Una especie como la «Opuntia ficus-indica» que lleva funcionando desde el siglo XVI en la cuenca mediterránea, a raíz de la plaga de la cochinilla, que tradicionalmente era el soporte de este insecto productor de tintes, no solo se abandonó a su suerte, sino que se trabajó en su extinción al considerarla, la administración andaluza, como una especie exótica e invasora con un impacto ambiental en los ecosistemas costeros y sobre especies autóctonas. Cuando en realidad es un recurso agrario de muchas posibilidades; así lo entendió la administración franquista empeñada en realizar, en los años de 1950, plantaciones extensivas en el sureste peninsular con escaso éxito. La razón es que esta planta tiene una dependencia de factores ambientales claves que no supieron entender pese a ser advertidos por los viejos del lugar, los cuales manifestaban que «las chumberas solo crecen donde suena el almirez y se le ve el culo a la mujer «, frase que resume la base de los valores ambientales clave como es el agua y la fertilización, pues donde suena el almirez es alrededor de los cortijos, sus moradores tiran las aguas usadas a la chumberas y las mujeres hacen sus necesidades fisiológicas, ocultas por las pencas, buscando intimidad y estar a salvo de las vistas. Esta realidad se explica porque esta planta tiene unas necesidades hídricas superiores a los 500/600 litros por metro cuadrado y el sureste árido no alcanzan las precipitaciones los 300 litros. Pero hay zonas donde los recursos hídricos subterráneos son superficiales o las precipitaciones más abundantes y es ahí donde encuentran su optimo vital.

Italia ha entendido muy bien las posibilidades del chumbo como fruto, independientemente de otras aplicaciones de esta planta muy interesantes, de ahí que no solo produce si no que investiga en variedades. Hoy Almería, debido a los nuevos yacimientos de agua como las procedentes de depuración, pueden generar un nuevo rubro de exportación con sus frutos e incluso nuevas aplicaciones y fórmulas de consumo; por lo pronto un vecino ha protegido su vivienda con una valla de chumberas.

Los problemas de España como la vivienda, los okupas, la irrelevancia internacional o la pérdida del poder adquisitivo, los trataremos a partir de septiembre. Ahora toca finalizar la Feria con un ¡Viva la Virgen del Mar!