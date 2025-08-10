Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado de derecho y postsanchismo

César Girón

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:22

Pedro Sánchez, que en términos democráticos ha llevado a España a una situación que muchos califican como de retroceso histórico sin precedentes, ha comparecido y ... ha descrito una situación ajena al obligado escrutinio social que toda democracia moderna exige. Con una estrategia de colonización de las instituciones, ha sometido entes que deberían ser independientes —como el Poder Judicial, la Fiscalía o los órganos de control parlamentario— a una lógica de obediencia partidista. Esta práctica, que erosiona los contrapesos esenciales de una democracia madura, ha derivado en un vaciamiento progresivo del Estado de derecho.

Espacios grises

