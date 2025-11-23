Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dean Spielmann: la incoherencia como método

César Girón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:01

Pocas figuras jurídicas contemporáneas han generado tanta controversia en España como Dean Spielmann, antiguo presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y hoy abogado ... general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva en 2013, cuando el TEDH, bajo su presidencia, dictó la sentencia que declaró contraria a la Convención Europea la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. A partir de aquella resolución —presentada por la etarra Inés del Río Prada— el Estado español se vio obligado a excarcelar a decenas de presos de ETA, incluidos numerosos condenados por delitos especialmente graves.

