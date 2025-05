El Centro Artístico y 'la Pecera'

Hace escasamente un mes que la sociedad cultural sin ánimo de lucro Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, fundada el 12 de abril de ... 1885, ha cumplido los ciento cuarenta años.

A lo largo de este casi siglo y medio de existencia han integrado sus filas, entre muchos otros, prohombres de la elevada talla intelectual o creadora de Manuel Gómez-Moreno, Juan José Santa Cruz, Fernando de los Ríos, Antonio Gallego Burín o Federico García Lorca, y ha logrado para nuestra ciudad brillantes hitos que forman parte destacada de su historia, y aun de la de España, como organizar el celebérrimo Primer Concurso de Cante Jondo de 1922 o la cabalgata de Reyes Magos más antigua del país en su formato universalizado; estar en el origen de los internacionales Festivales de Música y Danza o ser pionera en la declaración de los Derechos del Niño y de la Infancia…

Y todo ello sin cejar en su constante labor de promoción, acogimiento, divulgación y fomento de las Artes, las Letras, las Ciencias o la Filosofía a través de los más de trescientos actos culturales de reconocida calidad que cada año promueve, organiza o acoge actualmente tanto en su sede como en otros espacios de la ciudad y aun de la provincia.

Tras habitar diversas sedes, en 1952 el Centro Artístico se instala en la planta baja del edificio del Teatro Isabel la Católica, ocupando un amplio local que hacía esquina y daba a Acera del Casino y Almona del Campillo –entonces, Comandante Valdés–, es decir, el mismo lugar en el que hasta hace muy pocos años se ubicaba el Centro Cultural de Caja Granada.

El día primero de marzo del citado año –y sucesivos–, contaba el Centro Artístico con más de tres mil socios entre los que descollaban las figuras más destacadas de la cultura granadina, que, como también ocurre en la actualidad, realizaban una generosa función de altruista mecenazgo… Por los locales de que hablamos, pagábamos a la empresa arrendataria la cantidad –mensual– de dieciocho mil setecientas cincuenta pesetas –un verdadero dineral para la época–, que se desglosaban en dieciseismil en concepto de alquiler, y dos mil setecientas cincuenta «para amortización de los suplidos hechos por esta compañía en la adaptación de los locales…». Desde entonces y hasta 1985 nuestra entidad ocupó ese espacio que todavía hoy multitud de granadinos siguen identificando como el auténtico e irremplazable Centro Artístico, que, en la mentalidad más extendida, sólo ha sufrido un paréntesis de provisional espera para retornar a su ubicación natural, que no debiera ser otra que ésa.

Es la conocidísima Pecera, como popularmente la denominaba todo Granada. Es la Pecera, faro de lo sensible, entre cuyas paredes, un día de 1972, se oyó la voz de Luis Rosales que, en el recuerdo de Antonio Enrique, «se tornaba sobrecogedora a fuerza de íntima, y aquel acento granadinísimo inconfundible». Es la Pecera de los versos de Álvaro Salvador: «Fue quizá en primavera y soleada / cuando mi padre me condujo, al fin, / a la Pecer a/ (…) Después vino el invierno, / los hijos, los divorcios, /y la enorme Pecera presidiendo la vida…»

Es la Pecera donde, traídos a Granada por el Centro Artístico, recitaron sus versos poetas universales como Gerardo Diego o José García Nieto; donde se acordaron las actuaciones magistrales al piano de José Iturbi, Alicia de Larrocha o Daniel Barenboim; al arpa de Nicanor Zabaleta o a la guitarra de Andrés Segovia o Narciso Yepes. Donde al comenzar enero se subastaban las obras que generosamente donaban sus socios artistas con el objetivo de destinar lo recaudado a la compra de juguetes para la Cabalgata que, organizada durante gran parte del siglo XX por nuestra entidad, llevaba inolvidables momentos de ilusión a las vidas de los niños desfavorecidos. Donde, en sus pisos superiores se anaquelaban los diecisiete mil libros, propiedad de la Simpática Sociedad, que hoy están a disposición de todos los granadinos en la Biblioteca del Salón. Y donde, finalmente, se atesoraban unos ricos fondos pictóricos de autores granadinos que hoy, lamentablemente, no son visitables.

Creemos que este espacio, que guarda buena parte de la historia del Centro Artístico, y que en la memoria colectiva de los granadinos se identifica de inequívoco uso cultural, no debiera destinarse a otra función que a ésa: la cultural, que dé cabida, como es consustancial a ese local, a exposiciones de arte, conferencias, recitales, conciertos, representaciones teatrales, tertulias…, es decir, que sea continuación de lo que siempre ha sido: un espacio cultural de arte y letras que cumpla los requisitos legales de accesibilidad y seguridad, holgado, céntrico, y que gestionado por el Centro Artístico, tal como lo fue en origen y durante casi medio siglo, abra sus puertas al acogimiento, a la promoción y al disfrute cultural de todos los granadinos. A lo que se añade que nuestra actual sede, dada su enorme actividad de difusión cultural abierta, a la que de manera gratuita acuden muchos cientos de ciudadanos cada mes, se hace del todo insuficiente para permitir su desarrollo y elevación.

Desde el Centro Artístico apelamos públicamente a la sensibilidad cultural de los miembros de la corporación municipal y pedimos que se aproveche todo este brillantísimo baluarte que entendemos contribuiría de manera notable al apoyo de esa ilusionada aspiración de Granada para ser designada como capital cultural de Europa el año 2031.

No deja de sorprendernos que ahora que la ciudad está en campaña para tratar de conseguir ese nombramiento, no se aprovechen y sumen todos los espacios culturales históricos que contribuyan a reforzar la candidatura, y, sin embargo, se resten en favor de oficinas de Turismo que, si necesarias, pueden tener otras ubicaciones perfectamente dignas y modernas, sin montarse en una sede que siempre, desde su misma construcción hace tres cuartos de siglo, ha tenido una función y una misión cultural que está enraizada en las entrañas mismas de la memoria colectiva de multitud de granadinos que recuerdan con fervor y nostalgia las exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, recitales, conferencias, etc., que ahí se han ofrecido y que, ahora, acogerían con especial agrado su continuación.