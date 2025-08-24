Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ilustración. Javier Muñoz
El bisturí

«Tourists, go home!»: turismofobia, turistificacióny gentrificación

Cecilia López Garrido y Manuel Trenzado Romero

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología – Universidad de Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:14

En los últimos meses, ciudades como Granada, Barcelona o Palma de Mallorca han sido escenario de manifestaciones ciudadanas contra los efectos de un modelo turístico ... que, para muchos, ha dejado de ser sostenible. Una de las movilizaciones más significativas fue el pasado 15 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles para denunciar la turistificación y reclamar el derecho a habitar dignamente sus barrios. Pancartas con lemas como «Turismo sí, pero no así» o pintadas que advierten «Stop turistificación» reflejan un malestar creciente. Pero, ¿a qué responde realmente esta reacción social? ¿Es una cuestión de intolerancia al turista o hay algo más profundo en juego?

