Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

'Llámame Lorca'. Manuel Liñán

Carmen González Sánchez

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:56

Nada de luces mágicas con efectos especiales, Tampoco de vestuarios multicolores. No, no es necesario que miremos más. Autenticidad y misterio. Música que es tan ... de verdad que unos pies la llevan. Verdad de asombro, de ejercicio poético en un escenario que no necesita ser escenario para deslumbrar, sino para hacernos descubrir la pasión suelta, oculta entre las raíces… que ya unos tacones la llevan, la elevan. Porque, al duende, como expresó Lorca en su conferencia: 'Juego y Teoría del duende', «hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. Sólo se sabe que quema la sangre como un trópico de vidrios, que rompe los estilos, que se apoya en el dolor humano que no tiene consuelo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  3. 3

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  4. 4

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  5. 5

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  6. 6

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  7. 7 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
  8. 8 El arriero granadino de 97 años que fue estraperlista de la posguerra en la Alpujarra
  9. 9 El mirador más alto y con mejores vistas de la península se encuentra en Granada
  10. 10 El SEPE oferta más de 2.000 puestos para trabajar de administrativo sin necesidad de saber inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Llámame Lorca'. Manuel Liñán