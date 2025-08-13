Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Ibarrola

Ingeniería contra el fuego

El monte rentable no arde, por eso se debería invertir en el aprovechamiento de la biomasa como energía renovable y construir redes de calor forestal

Carlos del Álamo Jiménez

Ingeniero de Montes y presidente del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de la Ingeniería de España

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:22

Hace años, los efectos y daños de los incendios forestales eran de carácter ambiental y económico y las víctimas humanas y las pérdidas de bienes ... materiales, en general, eran menos frecuentes. Hoy, los incendios forestales, se han convertido en una catástrofe natural recurrente, con riesgo elevado para las personas y sus bienes, además de los daños ambientales y económicos que provocan, por lo que tanto en los trabajos de prevención como de extinción hay que priorizar la minimización del riesgo para las personas y sus bienes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  2. 2 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  3. 3

    Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada
  4. 4

    Despliegue de la Guardia Civil para sorprender al dueño de un invernadero recóndito de marihuana
  5. 5 La desértica imagen de una playa de Almuñécar antes del boom turístico
  6. 6

    Ábalos se mete en la madriguera de Granada
  7. 7 Diputación pedirá explicaciones a la empresa del trabajador fallecido en Alhendín
  8. 8 El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única»
  9. 9

    El Wolfsberger intenta la vuelta de Weissman
  10. 10

    Así es la obra de la rotonda de Las Gabias que mejorará el tráfico de 5.000 coches diarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ingeniería contra el fuego

Ingeniería contra el fuego